مأمورية من الأحوال المدنية لتجديد بطاقة مريضة بإحدى المستشفيات

قام قطاع الأحوال المدنية بالاستجابة لالتماس أحد المواطنين لمساعدة نجلته (محجوزة بإحدى المستشفيات)، فى تجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها لاستكمال إجراءات علاجها بالمستشفى.على الفور تم إيفاد مأمورية خارجية تابعة للقطاع لمقر المستشفى المحتجزة بها وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقة الرقم القومى وتسليمها لها بالمجان.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.