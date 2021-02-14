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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

لاعب الجودو الإيراني سعيد مولاي يشارك في بطولة تل أبيب

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:59 ص
مولاي
مولاي
سارة شريف
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من المنتظر أن يصل مساء اليوم الأحد إلى إسرائيل لاعب الجودو الإيراني سعيد مولاي لكي يشارك في بطولة الجودو التي تقام في إسرائيل، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان".

وتقام في الأيام المقبلة في إسرائيل بطولة "جراند سلام – تل أبيب" لرياضة الجودو بمشاركة لاعبين من مختلف الدول، واللاعب الإيراني مولاي ينافس اليوم باسم منغوليا بعد فراره العام الماضي إلى المانيا ومن ثم حصوله على جنسية منغوليا.

يذكر أن سعيد مولاي هو بطل العالم بالجودو في وزن حتى 81 كيلوجرام لعام 2018. ومن المحتمل أن يتبارز خلال بطولة تل ابيب مع لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي الذي فاز ببطولة العالم للعام 2019 في نفس الوزن.

وقال متحدث باسم لاعب الجودو الإيراني أنه اللاعب سعيد مولاي يعتزم القدوم الى إسرائيل والمشاركة في البطولة غير أنه يرفض الحديث عن ذلك ويركز اهتمامه على الاستعداد للمباريات فقط.

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