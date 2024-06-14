باسل عادل لـ"الشاهد": معتز مطر اتصل بي ودعاني لمواجهة على الهواء مع محمود عزت

قال الدكتور عادل باسل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، معتز مطر اتصل بي ودعاني لمواجهة على الهواء مع محمود عزت ولكن الأخير رفض"

وأضاف "عادل" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مشهد مرسي في ستاد القاهرة ووجود قتلة "السادات" أكد لي أن مصر تتعرض للخطف، و"مشهد "مرسي" وهو يحلق اليمين في ميدان التحرير وفتحه "للجاكت" كان كوميديا.

وتابع: “كانت مشاهد تخلع القلوب مع اختطاف ستاد القاهرة من جماهيره لجماهير أخري، لأنه لأول مرة نرى ماتش من جمهور واحد ومن طرف واحد، ولا يوجد فريق منافس، فكان تمثيل لحالة الإقصاء في أعظم صورها وتجلياتها”.

وأكمل: "كان هناك تحدي كبير مع الإخوان وتهجموا عليا مرات عديدة وعلي سيارتي أثناء دخول مدينة الإنتاج الإعلامي وقت محاصرتها من أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، ورخصت سلاح في هذه الفترة بسبب انتشار المضايقات لي من الإخوان، خوفا علي وعلى أسرتي، وكنت من قدامى المعارضين للإخوان في مدينة نصر".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.