«أبو زيد»: برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى لتراجع معدل التضخم خلال يناير

علق الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، على تراجع معدل التضخم التي جاءت نتيجة للإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.وقال في تصريحات للدستور، إن معدل التضخم تراجع، لأن الدولة اهتمت وسارعت فى زيادة المعروض من السلع والمنتجات فى الأسواق، بحيث يكون أكبر من الطلب عليه، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة البنكية التي كان لها أثر مباشر على تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية.وأضاف أن تراجع معدلات التضخم ساهم فى انخفاض فى تكاليف الإنتاج مما أدى إلى زيادة القدرة الإنتاجية التى أدت بالتالي إلى زيادة المعروض فى السوق المحلى، ولذلك نجد هناك تحسن فى القوة الشرائية للمواطنين مقابل تراجع معدل التضخم لانخفاض أسعار عدد من السلع والمنتجات وثبات أسعار عدد آخر، ويعد هذا من ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى الاستقرار السعر والسيطرة على معدلات التضخم.وأشار إلى أن تقلص معدلات التضخم يؤثر بشكل أكبر على زيادة الاستهلاك ومن ثم زيادة الناتج المحلى الإجمالى الذي يساهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادي.يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن تراجع معدل التضخم الشهري لشهر يناير الماضي، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.2 نقطة لشهر يناير 2021، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 0.4% عن شهر ديسمبر 2020.