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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اختفى عبد الفتاح وعاد أيمن.. تفاصيل جديدة عن الابن الضائع منذ 20 عامًا

السبت 13/فبراير/2021 - 10:59 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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صدفة جمعت سيدتين داخل أحد القطارات المتجهة إلى محافظة بنى سويف من القاهرة، انتهت بالتعرف على بعضهما، إحداهما أكدت أن أحد أقاربها تبنى طفلا منذ عشرين عاما، والأخرى قالت إن طفل قريبها ضائع منذ عشرين عاما أيضا.. فروت كل منهما حكايته حتى قادت فى النهاية إلى عودة الابن الضائع، وأمام مفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تسلم الأب نجله وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى شئونها.

البداية كانت بتلقى مركز الواسطى بني سويف بلاغا من مؤذن بمسجد 50 سنة - مقيم دائرة مركز العياط بالجيزة أنه فـي غضون عام 2000 أبلغ مركز شرطة العياط بقطاع أمن الجيزة بغياب نجله الطفل عبدالفتاح 3 سنوات وتحرر عن ذلك محضر مركز العياط بالجيزة وإستمر فـى البحث عنه ومنذ حوالي شهر تقريبًا علم من إحدى السيدات من أقاربه أنه أثناء عودتها من القاهرة تقابلت مع سيدة (نجلة شقيق السائق) في القطار وعلمت منها بتواجد شخص مُتبنىَ تنطبق عليه ظروف غياب نجله ومتواجد لدى – 45 سنة - سائق - مقيم دائرة مركز الواسطى ببنى سويف ).

وأضاف أنه تواصل معه وتم أخذ عينة DNA ووردت نتيجتها بتطابقها مع الأم بنسبة 99،98 % وأنه حضر اليوم لاستلام نجله الغائب.

وأمام مفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قرر السائق بعثوره على الطفل الغائب عام 2007 وحرر عن ذلك المحضر بمركز الواسطى بالعثور على الطفل وأن الغائب مازال برفقته، وأضاف أنه قام باستخراج بطاقة له باسم (أيمن وتحمل وحضر اليوم لتسليم الطفل لوالده)، وذلك وسط فرحة من أسرته بحضور رجال الشرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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