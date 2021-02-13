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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدبيبة» يعلن بدء عملية تقييم ترشيحات تشكيل الحكومة الليبية الجديدة

السبت 13/فبراير/2021 - 10:05 م
عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة
محمد عمر
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، أنه بدأ فعليا عملية تقييم كل الترشيحات والسير الذاتية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الدبيبة في تصريح مساء اليوم عبر حسابه على موقع "تويتر" إن اختياراته ستكون وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة.

وكان رئيس الحكومة الانتقالية الليبية، أكد في وقت سابق اليوم أن مدينة مصراتة يجب أن تقود المصالحة في البلاد.

وذكر الدبيبة خلال لقائه مع أعيان وشخصيات من مدينة مصراتة، أنه سيكون هناك فرصة لعدة شخصيات من المدينة للمشاركة في الحكومة الجديدة، وأن مصراتة ستكون في مقدمة الحكومة.

واعتبر رئيس الوزراء الجديد أن هناك عدة شخصيات من مصراتة لم تستطع أن تحرز نجاحا في حوار جنيف، واعدا إياهم بدور في الحكومة، مذكرا بأنه سيكون على أول القائمة وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

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