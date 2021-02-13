مصرع 4 وإصابة 9 في حادثين بالبحر الأحمر

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، اليوم السبت، في حادثين متفرقين، أحدهما بطريق الشلاتين، وأسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 4 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى الشلاتين المركزي، بينما الحادث الآخر بطريق سفاجا الغردقة أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.كان تلقى مركز عمليات البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادثين، الحادث الأول بطريق الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر إثر انقلاب سيارة ملاكي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين تم نقل الجثث المشرحة والمصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم عمل محضر بالواقعة.كما تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بانقلاب سيارة أجرة بالكيلو 5 بطريق سفاجا الغردقة وتبين مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين باصابات مختلفة وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل الجثث المشرحة والمصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى لتلقي العلاج والمتابعة.وأجرت الأجهزة الأمنية المحاضر اللازمة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.