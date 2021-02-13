مواعيد وقنوات عرض مسلسل في بيتنا روبوت.. ملخص الأحداث

مواعيد وقنوات عرض مسلسل في بيتنا روبوت

يمكن للراغبين في متابعة حلقات المسلسل الذي أحدث ضجة كبيرة منذ عرض أولى حلقاته في أواخر شهر يناير الماضي حيث يتم عرضه على شاشة فضائية CBC من الأربعاء إلى الخميس في 3 مواعيد مختلفة هى الساعة الثامنة مساءا والإعادة الأولى الساعة 12 عبد منتصف الليل والثالثة الساعة 12 ظهر اليوم التالي، فيما يعرض على شاشة قناة CBC Drama في 3 مواعيد مختلفة أيضاً هي الساعة الحادية عشر مساءا والإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرا.

ملخص بأحداث مسلسل في بيتنا روبوت

تدور أحداث المسلسل في بيتنا روبوت في إطار كوميدي اجتماعي عن مهندس الالكترونيات " يوسف" الذي يلعب دوره الفنان والمنتج هشام جمال الذي اخترع روبوتتين هما ( لذيذ و زومبا)، اللذين يقومان بدورهما كلا من الفنانة شيماء سيف والفنان عمرو وهبه، كنموذج لخدمة البشر فيوقعانه في العديد من المشاكل، خاصة و إنهما ملك للشركة التي هو شريك فيها وفق لبراءة الاختراع وتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت

احتلت مواعيد وقنوات عرض مسلسل في بيتنا روبوت المنصات الإلكترونية عقب عرض حلقتين فقط من المسلسل ليتمكن المشاهدين من متابعته حيث يشارك في بطولته الفنان هشام جمال والفنانة ليلي أحمد زاهر والفنانة شيماء سيف والفنانة دلال عبد العزيز والفنان عمرو وهبة بالإضافة إلى مجموعة هائلة من كوكبة من الفنانيين الذين يشاركون كضيوف في المسلسل مثل الفنانة ناهد السباعي والفنانة هنادي مهنا.





اقرأ أيضاً