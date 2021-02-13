رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد وقنوات عرض مسلسل في بيتنا روبوت.. ملخص الأحداث

السبت 13/فبراير/2021 - 02:25 م
مسلسل في بيتنا روبوت
مسلسل في بيتنا روبوت
شيماء حسين
طباعة
عقب الضجة الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة مواعيد وقنوات عرض مسلسل في بيتنا روبوت بطولة كوكبة من نجوم الفن، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد عرض المسلسل و أبرز النجوم المشاركين في هذا العمل الفني وملخص بأبرز أحداثه.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل في بيتنا روبوت

يمكن للراغبين في متابعة حلقات المسلسل الذي أحدث ضجة كبيرة منذ عرض أولى حلقاته في أواخر شهر يناير الماضي حيث يتم عرضه على شاشة فضائية CBC من الأربعاء إلى الخميس في 3 مواعيد مختلفة هى الساعة الثامنة مساءا والإعادة الأولى الساعة 12 عبد منتصف الليل والثالثة الساعة 12 ظهر اليوم التالي، فيما يعرض على شاشة قناة CBC Drama في 3 مواعيد مختلفة أيضاً هي الساعة الحادية عشر مساءا والإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرا.

ملخص بأحداث مسلسل في بيتنا روبوت

تدور أحداث المسلسل في بيتنا روبوت في إطار كوميدي اجتماعي عن مهندس الالكترونيات " يوسف" الذي يلعب دوره الفنان والمنتج هشام جمال الذي اخترع روبوتتين هما ( لذيذ و زومبا)، اللذين يقومان بدورهما كلا من الفنانة شيماء سيف والفنان عمرو وهبه، كنموذج لخدمة البشر فيوقعانه  في العديد من المشاكل، خاصة و إنهما ملك للشركة التي هو شريك فيها وفق لبراءة الاختراع وتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت

احتلت مواعيد وقنوات عرض مسلسل في بيتنا روبوت المنصات الإلكترونية عقب عرض حلقتين فقط من المسلسل ليتمكن المشاهدين من متابعته حيث يشارك في بطولته الفنان هشام جمال والفنانة ليلي أحمد زاهر والفنانة شيماء سيف والفنانة دلال عبد العزيز والفنان عمرو وهبة بالإضافة إلى مجموعة هائلة من كوكبة من الفنانيين الذين يشاركون كضيوف في المسلسل مثل  الفنانة ناهد السباعي والفنانة هنادي مهنا.

اقرأ أيضاً

 

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الرجال ضحايا طبيب الأسنان للنيابة: أمسك أجزاء حساسة من أجسادنا

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

«تشويه متعمد أم جهل؟».. أكاذيب مبادرة «إسقاط ديون مصر»

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

حمود الحجري يسبر «أغوار القصيدة الشعبية العمانية» في كتاب جديد

«هيئة الكتاب» تنشر الأعمال غير المنشورة لمحمد حافظ رجب

«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة