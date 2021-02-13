الشرطة التركية تعتقل 13 عضوًا من حزب الشعوب الديمقراطى

داهمت قوات الشرطة التركية، صباح اليوم، منازل أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي في ناحية كوجاليه واعتقلت 13 عضوا.ونفذت حملة الشرطة التركية ضد مجلس الشبيبة لحزب الشعوب الديمقراطي، واعتقلت الشرطة 13 عضو وإداري السابق لحزب الشعوب الديمقراطي.وفى وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوات الشرطة التركية العديد من السياسيين وتم نقل المعتقلين إلى مديرية الأمن في المدينة، وذلك بعد الكشف عليهم.