المرصد السوري: 10 قتلى وجرحى في انفجار سيارة بريف حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بسماع دوي انفجار عنيف هز بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب عند الحدود السورية التركية.وأوضح المرصد أن دوى الانفجار ناجم عن انفجار سيارة ملغمة وسط سوق شعبي، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 اخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية، بعضهم في حالة خطرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية.وعثر فى بداية شهر فبراير الجارى على جثة ملقاة بأحد شوارع مدينة إعزاز قرب السوق، عليها آثار طلق ناري بالرأس، وبجانبها ورقة كتب عليها "إلى كل من تسوله نفسه بالعبث بأمن المناطق المحررة والعبث بأرواح المدنيين الأبرياء بالتفجيرات والاغتيالات ونقل المعلومات إلى الإرهابيين من داعش وpkk وعصابات النظام المجرم هذا الإرهابي قام بعدة عمليات إرهابية وتفجيرات بالمناطق المحررة.. سرايا المجد".