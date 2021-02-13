اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مطار أبها الدولي

أعلنت قوات التحالف، اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي، وتابع التحالف: تم إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية للحوثيين المدعومين من إيران، وأضاف: المحاولات الإرهابية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية، اليوم السبت.يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، عن إلغاء تصنيف جماعة الحوثي في اليمن جماعة إرهابية، مشددة في الوقت ذاته على أن العقوبات بحق القادة الحوثيين ستظل سارية المفعول، نظرا لتهديدهم الأمن والسلم في اليمن.