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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 11756 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية

السبت 13/فبراير/2021 - 11:13 ص
الكمامات الواقية
الكمامات الواقية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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واصلت وزارة الداخلية حرصها على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط (11756) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11673) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (83) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (497) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (161) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1094) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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