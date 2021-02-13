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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

دعاء شهر رجب 2021.. أسباب تسميته وأفضله

السبت 13/فبراير/2021 - 11:48 ص
شهر رجب
شهر رجب
شيماء حسين
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مع أول أيامه يدير الكثير من المسلمين بمختلف بلاد العالم الإسلامي محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة دعاء شهر رجب 2021 ليبارك الله سبحانه وتعالى لنا في أيامه و يبلغنا شهر رمضان المبارك، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الدعاء الشهر الكريم و أسباب تسميته بهذا الاسم.

دعاء شهر رجب 2021

يجب على المسلمين تحري نهاية وبداية الشهور الهجرية لتحديد موعد صيام أيامه التي كان يصومها الرسول صل الله عليه وسلم اقتضاء به كما إنه عليه صلوات الله وسلامه كان دائما يدعوا في أول أيام رجب بهذا الدعاء "اللهم اجعل أيام رجب جابرة للقلوب ساترة العيوب ماحية للذنوب مفرجة للقلوب.. اللهم إن شوقنا لشهرك قد زاد فلا تحرمنا من صيامه ولا قيامه اللهم بلغنا شهر شعبان و رمضان غير فاقدين ولا مفقودين" وذلك حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية أن أمس الجمعة هو نهاية شهر جمادي الآخر وأن اليوم السبت هو بداية شهر رجب.

أسباب تسمية شهر رجب بهذا الاسم

شهر رجب من شهور التقويم الهجري وكان العرب يرجبوه أى يعظموه فكان محرم فيه القتال وكانوا يطلقون عليه لقب الأصم لأنهم لا يسمعون فيه صوت السيوف بل أن العرب من كثرة تعظيمهم لهذا الشهر أطلقوا عليه 11 أسما هي " شهر الله، رجب، مضر، منصل الأسنة، الأصم، الأصب، منفس، مطهر، معلي، مفيم، هرم، مقشقش، مبريء، فرد" لذلك ترى كثير من القبائل العربية تبجل هذا الشهر المبارك و تعده من الأشهر الحرم.

فضل شهر رجب على أشهر التقويم الهجري

يبحث الكثير عن دعاء شهر رجب 2021 لما له من أفضال عظيمة حيث يتضمن الشهر ليلة كريمة هى ليلة الإسراء والمعراج حيث أسر الله سبحانه وتعالى بسيدنا محمد من المسجد الحرام في مكه إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السموات العلى ليفرج هم صدره في عام الحزن الذي فقد فيه سنداه في الدنيا زوجته السيدة خديجة وعمه أبو طالب ليريه من أياته الكبرى وفي هذه الليلة فرضت الصلوات الخمس على جموع المسلمين لنتقرب من الله العلي العظيم.

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