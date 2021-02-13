حظك اليوم.. برج الميزان السبت 13 فبراير 2021
السبت 13/فبراير/2021 - 08:37 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج الميزان اليوم السبت 13 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيا:
سيفتح معك زميل في العمل موضوع مهم ومن الممكن أن يكون الشراكة التي كنت تحلم بها، حاول أن تستمع له جيدا ولا تتحمس أكثر من اللازم.
عاطفيا:
شريكك قرر أن يتغير بعد الخلافات الأخيرة التي صارت بينكم، حاول أن تتغير أنت الآخر حتى تنعما بحياة هادئة.
صحيا:
لا تقدم على أي عملية تجميلية هذه الفترة لن تؤدي للنتيجة المرجوة منها.
مهنيا:
سيفتح معك زميل في العمل موضوع مهم ومن الممكن أن يكون الشراكة التي كنت تحلم بها، حاول أن تستمع له جيدا ولا تتحمس أكثر من اللازم.
عاطفيا:
شريكك قرر أن يتغير بعد الخلافات الأخيرة التي صارت بينكم، حاول أن تتغير أنت الآخر حتى تنعما بحياة هادئة.
صحيا:
لا تقدم على أي عملية تجميلية هذه الفترة لن تؤدي للنتيجة المرجوة منها.