حظك اليوم.. برج الميزان السبت 13 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج الميزان اليوم السبت 13 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيا:سيفتح معك زميل في العمل موضوع مهم ومن الممكن أن يكون الشراكة التي كنت تحلم بها، حاول أن تستمع له جيدا ولا تتحمس أكثر من اللازم.عاطفيا:شريكك قرر أن يتغير بعد الخلافات الأخيرة التي صارت بينكم، حاول أن تتغير أنت الآخر حتى تنعما بحياة هادئة.صحيا:لا تقدم على أي عملية تجميلية هذه الفترة لن تؤدي للنتيجة المرجوة منها.