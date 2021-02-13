حظك اليوم.. برج الأسد السبت 13 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج الأسد اليوم السبت 13 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيا:رتب أولوياتك ولا تترك حياتك المهنية تسير بعشوائية، اختار الأعمال التي تنجز بها وتستطيع من خلالها تحقيق أحلامك.عاطفيا:الحياة مع من نحب تحتاج الكثير من التضحيات ولكن ضع لكل شئ حد ولا تجعلك تنازلك غير مقبول لأن كثرة التنازلات تؤرقك وتشعرك بعدم الاستقرار.صحيا:ابتعد عن التدخين والمدخنين لأن جسدك وجهازك التنفسي حساس جدا ناحية الدخان.