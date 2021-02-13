حظك اليوم.. برج السرطان السبت 13 فبراير 2021
السبت 13/فبراير/2021 - 08:32 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج السرطان اليوم السبت 13 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيا:
تخلص من شعورك بالكسل، وحاول أن تستعيد نشاطك من جديد حتى تصل لما تحلم به وتحقق طموحك ونجاحك
عاطفيا:
لابد أن تبذل الكثير من الجهد للتعبير عن حبك ولا تكتفي بترديد كلمات الحب فقط، الحب أفعال لا أقوال
صحيًا:
تجنب السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد.
مهنيا:
تخلص من شعورك بالكسل، وحاول أن تستعيد نشاطك من جديد حتى تصل لما تحلم به وتحقق طموحك ونجاحك
عاطفيا:
لابد أن تبذل الكثير من الجهد للتعبير عن حبك ولا تكتفي بترديد كلمات الحب فقط، الحب أفعال لا أقوال
صحيًا:
تجنب السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد.