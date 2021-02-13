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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج السرطان السبت 13 فبراير 2021

السبت 13/فبراير/2021 - 08:32 ص
برج السرطان
برج السرطان
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج السرطان اليوم السبت 13 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:

مهنيا:
تخلص من شعورك بالكسل، وحاول أن تستعيد نشاطك من جديد حتى تصل لما تحلم به وتحقق طموحك ونجاحك
عاطفيا:
لابد أن تبذل الكثير من الجهد للتعبير عن حبك ولا تكتفي بترديد كلمات الحب فقط، الحب أفعال لا أقوال
صحيًا:
تجنب السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد.

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