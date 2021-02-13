حظك اليوم.. برج السرطان السبت 13 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج السرطان اليوم السبت 13 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيا:تخلص من شعورك بالكسل، وحاول أن تستعيد نشاطك من جديد حتى تصل لما تحلم به وتحقق طموحك ونجاحكعاطفيا:لابد أن تبذل الكثير من الجهد للتعبير عن حبك ولا تكتفي بترديد كلمات الحب فقط، الحب أفعال لا أقوالصحيًا:تجنب السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد.