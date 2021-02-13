أسعار الذهب اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر

أسعار الذهب اليوم السبت 13-2-2021 في مصر بالصاغة

1 - سعر الذهب اليوم عيار 24

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 بالصاغة أستقرارًا ملحوظ، وسجل نحو حوالي ما يقرب إلى 907 جنيهات.



2 - سعر الذهب اليوم عيار 21 شهد سعر الذهب عيار 21 اليوم بالصاغة تراجع غير متوقع مقارنة بأمس الجمعة، وسجل نحو حوالي ما يقرب إلى 794 جنيهًا.



3 - سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت بالصاغة ثبات غير متوقع، وسجل نحو حوالي ما يقرب إلى 680 جنيهًا.



4 - سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 13-2-2021 بالصاغة ( 6352 جنيهًا ) وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت بالصاغة ثبات في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو حوالي ما يقرب إلى 6352 جنيهًا.



وفي الفترة الأخيرة سجلت أسعار الذهب أمس الجمعة تراجع غير متوقع في نهاية التعاملات اليومية، حيث شهد أسعار الذهب تراجع يبلغ نحو 9 جنيهات مرة واحدة في الصاغة مقارنة بأسعارها أمس.