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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر

السبت 13/فبراير/2021 - 07:49 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وعلى محركات الإنترنت وعلى موقع "جوجل" من قبل المواطنين والشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين ورجال الأعمال، عن سعر الذهب بالصاغة، ويعتبر المعدن الأصفر من أهم الاستثمارات التي يهتم بها الجميع، واستقرت أسعار الذهب بالصاغة رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت معظم المعادن مثل الذهب والفضة والبورصات العالمية والبورصات الخليجية حالة من الانهيار في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة العالمية انتشار عدوى كورونا المستجد.

ويقدم "الدستور" المواطنين والشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين ورجال الأعمال في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص أسعار الذهب اليوم السبت 13-2-2021 في مصر بالصاغة، ويشمل الذهب كالتالي (سعر الجنيه الذهب اليوم - سعر الذهب اليوم عيار 24 - سعر الذهب اليوم عيار 21 - سعر الذهب اليوم عيار 18).

أسعار الذهب اليوم السبت 13-2-2021 في مصر بالصاغة

1 - سعر الذهب اليوم عيار 24 

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 بالصاغة أستقرارًا ملحوظ، وسجل نحو حوالي ما يقرب إلى 907 جنيهات.

2 - سعر الذهب اليوم عيار 21 

شهد سعر الذهب عيار 21 اليوم بالصاغة تراجع غير متوقع مقارنة بأمس الجمعة، وسجل نحو حوالي ما يقرب إلى 794 جنيهًا.

3 - سعر الذهب اليوم عيار 18 

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت بالصاغة ثبات غير متوقع، وسجل نحو حوالي ما يقرب إلى 680 جنيهًا.

4 - سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 13-2-2021 بالصاغة ( 6352 جنيهًا )

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت بالصاغة ثبات في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو حوالي ما يقرب إلى 6352 جنيهًا.

وفي الفترة الأخيرة سجلت أسعار الذهب أمس الجمعة تراجع غير متوقع في نهاية التعاملات اليومية، حيث شهد أسعار الذهب تراجع يبلغ نحو 9 جنيهات مرة واحدة في الصاغة مقارنة بأسعارها أمس.

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