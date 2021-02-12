اليونان: تركيا تنتهك القانون الدولي

أكد نائب وزير الخارجية اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتيس، اليوم الجمعة، أن تركيا دولة تنتهك القانون الدولي، حسبما أفادت "سكاي ينوز".وقال نائب وزير الخارجية اليوناني إن المجلس الأوروبي سيبحث في مارس المقبل مستقبل العلاقات مع تركيا، لافتا إلى أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التحريضية لا تساعد في الحوار.وأوضح أن الحوار هو الطريق الوحيد لتطبيع العلاقات بين أثينا وأنقرة، مؤكدا أنه لا بد من تسوية القضية القبرصية عبر قرارات الأمم المتحدة، مضيفا أن الجنود الأتراك ليسوا ضامنين للسلام في قبرص.