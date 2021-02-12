تونس وليبيا تبحثان تعزيز التشاور حول القضايا المشتركة

بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، تعزيز التشاور بين البلدين حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الثنائي وعلى الساحتين الإقليمية والدولية.وأفاد بيان أصدرته الخارجية التونسية اليوم الجمعة، بأن الطرفين تناولا -خلال المحادثة- إحكام التنسيق بين البلدين في مجلس الأمن الدولي في إطار عضوية كل من تونس وليبيا بهذا الهيكل الأممي، فيما يتعلق بالملف الليبي والقضايا الإقليمية والدولية.وأضاف البيان أن وزير الخارجية الليبي، أعرب خلال المكالمة الهاتفية، عن ارتياح الليبيين لمخرجات المفاوضات الأخيرة بجينيف، وأكد أن الليبيين عاقدون العزم على إنجاح مخرجات الحوار، معربا في نفس الوقت عن حرصه على التواصل والتنسيق المستمر مع تونس للحفاظ على مصالح هذا البلد الشقيق داخل المحافل الإقليمية والدولية.بدوره، جدد الوزير التونسي التأكيد على مساندة تونس المطلقة لليبيا واستعدادها التام للتحرك ثنائيا وداخل المنظمات الإقليمية والدولية لدعم ليبيا ومساندة المسار السياسي حتى يبلغ منتهاه بما من شأنه أن يعيد الاستقرار للشعب الليبي وللمنطقة بأسرها.