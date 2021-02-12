15 ماكينة غسيل كلوى بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر للبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية الدور الكبير الذى يقوم به صندوق تحيا مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم فى شتى القطاعات وعلى رأسها القطاع الطبى والمنظومة الصحية، وكذا دعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل والأرامل والأيتام والمساهمة فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية فى مختلف القطاعات بالتنسيق مع كل جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتؤتي ثمارها في تنمية مستدامة.وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم تدعيم المحافظة 15 ماكينة غسيل كلوي من صندوق تحيا مصر لرفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوي بنطاق المحافظة، مؤكدا أنه تم توزيع تلك الماكينات على المستشفيات المركزية لخدمة مرضى الفشل الكلوي بقرى ومراكز المحافظة، وتوفير الخدمات الصحية لهم، حيث تعد الماكينات الجديدة إضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية المركزية بالمحافظة، حيث ستسهم في رفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوي.هذا ويتقدم محافظ البحيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لدعمه المستمر للقطاع الصحى، الأمر الذى أدى إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة، بالإضافة إلى الجهود المتميزة التى تقوم بها وزارة الصحة والسكان لتعظيم إمكانيات القطاع الصحى وتطوير المنظومة الصحية، مؤكدًا الدور الذي تقوم به المحافظة لدعم احتياجات القطاع الصحي وتوفير الرعاية الطبية اللائقة لتطوير وتحسين ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين حرصًا على سلامتهم ورفع المعاناة عنهم من خلال المتابعة الدورية وتحديد الاحتياجات الملحة والأجهزة الطبية اللازمة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءته بالتعاون والتنسيق مع الصحة وصندوق تحيا مصر.