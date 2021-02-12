كورونا.. الشرطة والجيش ينفذان قيود السفر في تيرول النمساوية

بدأ نحو 1200 شرطى وجندى نمساوي تطبيق قيود السفر في منطقة تيرول، اليوم الجمعة، للحيلولة دون انتشار نوع متحور من فيروس كورونا مصدره جنوب إفريقيا إلى بقية البلاد.وأعلنت تيرول أن لديها أكثر من 400 حالة كوفيد-19، مصابة بالنوع المتحور الأكثر قدرة على الانتشار من سابقيه، وهذه أكبر سلالة من نوعها في الاتحاد الأوروبي، حسب الحكومة في فيينا.وأقامت سلطات الأمن 44 نقطة تفتيش على الطرقات والمطارات وعلى طول السكك الحديدية.وقالت متحدثة باسم الشرطة في إنسبروك: "حتى الآن لم تتم إعادة سوى عدد صغير للغاية من الأشخاص لعدم تقديمهم شهادات تدل على خضوعهم لاختبارات الكشف عن كورونا".