الأمن العام يضبط 188 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، نجحت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، في ضبط 188 قطعة سلاح ناري، و226 قضية مخدرات، وتنفيذ 78977 حكمًا قضائيًا متنوعًا.يأتى ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.