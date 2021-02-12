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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان: مقتل 4 جنود في هجوم إرهابي قرب الحدود مع أفغانستان

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:47 ص
هجوم إرهابي قرب الحدود
هجوم إرهابي قرب الحدود مع أفغانستان
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أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل 4 جنود إثر تبادل لإطلاق النار جراء هجوم شنه مسلحون استهدف نقطة تفتيشية ببلدة مكين الواقعة جنوب وزيرستان بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع أفغانستان، مساء أمس.

وقال الجيش، في بيان رسمي، أوردته صحيفة (دون) الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن الهجوم وقع مساء أمس في مكين التي كانت معقلا سابقا لحركة طالبان باكستان الإرهابية، موضحًا أن القوات ما زالت تمشط المنطقة جراء الهجوم.

من جانبه، أدان الرئيس الباكستاني عارف علوي الهجوم الإرهابي، معربا عن حزنه لاستشهاد عناصر من الجيش وتعازيه لعائلات الضحايا.

يذكر أن جنوب وزيرستان كانت مخبأ المسلحين المحليين والأجانب حتى عام 2017، حيث قام الجيش الباكستاني بشن عمليات مداهمة وتطهير لهذه المنطقة من المتمردين والخارجين عن القانون، إلا أنها لا تزال تشهد هجمات إرهابية بشكل متقطع تستهدف قوات الأمن.

جدير بالذكر أن باكستان وأفغانستان لديهما حدود مشتركة بطول 2400 كليومتر والمعروفة باسم "خط ديورند"، إلا أن أفغانستان لا تعترف بهذه الحدود التي رسمها الاحتلال البريطاني، وعادة ما يتهما بعضهما البعض بالتستر وعدم ضبط المسلحين الذين ينفذون هجمات إرهابية على الحدود.

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