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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العدل الأمريكية» ترفض دعم المحاولات الرامية إلى إلغاء نظام «أوباما كير»

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:26 م
أوباما كير
أوباما كير
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أحاطت وزارة العدل الأمريكية المحكمة العليا علمًا بأنها لن تدعم مجددًا المحاولات التي تهدف إلى إلغاء نظام "أوباما كير" للرعاية الصحية، الذي يوفّر تأمينًا صحيًا لعشرات الملايين من الأمريكيين.

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني، بأن نائب المدعي العام الأمريكي إدوين نيدلر وجَّه رسالة إلى المحكمة العليا، قال فيها إن الوزارة لا تدعم الدعوى المرفوعة من جانب عدد من المدعين العامين المنتمين للحزب الجمهوري والتي تنص على إلغاء نظام "أوباما كير".

وأوضح نيدلر في خطابه إلى المحكمة: "بعد تغيير الإدارة الأمريكية، أعادت وزارة العدل النظر في موقف الحكومة من هذه القضايا".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقَّع، أواخر شهر يناير الماضي، قرارًا يقضي بإلغاء التعديلات التي أدخلها الرئيس السابق دونالد ترامب على التأمين الصحي ومبادرة صحة المرأة، إذ كان إلغاء التأمين الصحي التفضيلي والرعاية الصحية للمسنين الذي تم تبنيه في عهد الرئيس باراك أوباما، أحد المواقف المركزية في خطاب حملة ترامب الانتخابية، لكن بايدن أكد خلال فترة ترشحه للرئاسة أنه سيقوم بتمرير قانون "أوباما كير" للرعاية الصحية.

يُشار إلى أنه، وفقًا لنظام "أوباما كير" للرعاية الصحية، يجب على ملايين الأمريكيين أن يقوموا بشراء تأمين صحي، وإلا فرضت عليهم غرامة.

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