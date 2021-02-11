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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أحدهما كان سببًا في إسلامها.. قصة زيجتين في حياة ماري منيب

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:09 م
ماري منيب
ماري منيب
نرمين ضيف الله
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حسها الفكاهي جعلها في مقدمة الفنانات اللاتي حصدن شعبية لدى محبي الفن، ليس على مستوى مصر فحسب، بل على المستوى العربي أيضًا، فمن منّا لم يتذكر ماري منيب ملكة الدعابة وصاحبة الصوت الفكاهي ورغم خفة ظلها إلا أن نصيبها من الزواج لم يكن مكتملًا حيث تزوجت الراحلة مرتين.

زيجتها الأولى
فوزي منيب هو أول زوج لـ ماري منيب، وهو واحد من رواد الفن المصري والعربي، فكان من أوائل من قدموا المسرح والسينما في الوطن العربي، وكان عاشقا للتمثيل فقدم 4 أفلام سينمائية وعددًا من المسرحيات وأنتج وأخرج بعض الأعمال الفنية.

كانت ماري منيب تدين بالمسيحية، وكانت أولى زيجاتها بعد عملها في إحدى الفرق الغنائية بالشام وخلال رحلتها تعرفت على الممثل الكوميدي فوزى منيب وتبادلا نظرات الإعجاب ولم تمض سوى دقائق قليلة حتى تزوجا داخل القطار الذي استقلاه، وكان عمرها وقتها 14 عاما.

بعد أن علمت والدتها بهذا الأمر غضبت وعارضتها بشدة واستمرت في رفضها لهذه الزيجة، حتى أنها حاولت إجباره على تطليق ابنتها، لكنها لم تنجح في ذلك، وبذلك حملت ماري اسمه، وظلّت محتفظه به حتى بعد طلاقها، وأنجبت منه ولدين.

زيجتها الثانية
كانت الزيجة الثانية من نصيب المحامي عبدالسلام فهمي زوج شقيقتها التي توفيت لتُربي أولادها، وأنجبت منه ولدين وبنتا وعاشت ماري مع أسرته المسلمة، حيث تأثرت بالطقوس الإسلامية، وتلاوة القرآن الذي كان يُتلى كل يوم في منزل حماتها، وعلمتها حماتها معاني السور وحفظت بعض آيات القرآن، ثم أشهرت إسلامها في محكمة مصر الابتدائية عام 1937، وصدرت وثيقة بإشهار إسلامها لدى فضيلة الشيخ محمود العربي، والشيخ أحمد الجداوي رئيس المحكمة، بأنه "حضرت السيدة ماري منيب المقيمة في 6 شارع روبي شماع بشبرا بأنها كانت مسيحية كاثوليكية واعتقنت الإسلام ونطقت الشهادتين واختارت لنفسها اسم أمينة عبدالسلام نسبة إلى زوجها عبدالسلام فهمي عبدالرحمن أحمد، المقيم بالمنزل المذكور نفسه".

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