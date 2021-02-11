أحلام تفرج عن أحدث أغنياتها «فدوة عيونك»

قررت المطربة الإماراتية أحلام الشمسي أن تطرح أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "فدوة عيونك" مساء اليوم وذلك في تمام التاسعة مساء بعدما شوقت جمهورها بموعد طرحها خلال الفترة الماضية.وتعتبر أغنية "فدوة عيونك" ضمن ألبومها الجديد والذي تعاونت خلاله مع كل من عدد كبير من صناع المزيكا شملت 18 شاعرا، و11 ملحنا، و11 موزعا موسيقيا، وهم كل من الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن عبدالمحسن والأمير عبدالرحمن بن مساعد والأمير سعود بن عبدالله، والأمير محمد بن عبدالعزيز، الأول، وكذلك تركي آل الشيخ، ومنصور الشادي، وعبدالرحمن العثمان، وفيصل الشعلان، وسعود البابطين، والإماراتي حسان العبيدلي وغيرهم.وعلى مستوى التلحين، ضمت القائمة الملحن طلال، وصادق الشاعر، وسهم، وأحمد الهرمي وعبدالرحمن العثمان، وناصر الصالح، وعبدالله البدر، ونواف عبدالله وغيرهم، في حين شملت قائمة الموزعين كلا من خالد عز، وهشام السكران، وسيروس، ومشاري اليتيم وغيرهم.