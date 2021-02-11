الأمن العراقي يسيطر على تسرب للغاز في مصفاة جنوبي الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، السيطرة على تسرب للغاز في مصفى القيارة جنوبي الموصل، 400 كم شمالي بغداد.ونقلت قناة "دجلة" الفضائية عبر حسابها على "تويتر"، عن مصدر أمني عراقي قوله إن حريقا نشب داخل أحد خزانات الوقود في مصفى القيارة، وأشار إلى أن ذلك جاء بسبب انفجار خزان وقود نتيجة خلل فني داخل المصفاة.