الحريرى وماكرون يبحثان أزمة لبنان وتشكيل حكومة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إنه تناول العشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء لبحث الأزمة في لبنان والصعوبات التي تواجه عملية تشكيل حكومة جديدة في بلاده.وأضاف "الحريري"، في حسابه على تويتر "بحث الرئيسان الحريري وماكرون في الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة لتذليلها".