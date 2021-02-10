جامعة دمياط تستعد للفصل الدراسي الثاني

وجه الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، الفترة الماضية، كافة الشركات القائمة بأعمال الإنشاءات بزيادة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجاري العمل بها، وخاصة خلال فترة توقف الدراسة الأسابيع الماضية، وبناءً عليه اتخذت الشركات العديد من الإجراءات المكثفة وزيادة العمالة عن معدلاتها لإنجاز الأعمال المختلفة بالمشروعات الموكلة إليهم.وظهرت إنشاءات الجامعة في صورة مميزة وحديثة، كما يظهر في الصور المرفقة متزينة لاستقبال أبنائها وبناتها طلاب وطالبات الجامعة بالفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه خلال أيام.