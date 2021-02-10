أوقفها سائق توك توك.. حقيقة خطف سيدة أجنبية طفلًا بالمطرية

نفى مصدر أمني ما تم تداوله بقيام سيدة تحمل إحدى الجنسيات الإفريقية، بخطف طفل داخل توك توك بمنطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة.وكشفت التحريات عدم صحة الواقعة، وأن السيدة والدة الطفل بالفعل، وأنها تحمل الجنسية السودانية، ومتزوجة من رجل مصري يعمل سباكًا، وأن الطفل يشبه والده "أبيض اللون".ومرت السيدة بحالة نفسية سيئة عقب احتجاز الأهالي لها، وتم احتجازها بالمستشفى، وقدم الأهالي الاعتذار لها.وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" فيديو لسيدة تحمل إحدى الجنسيات الإفريقية، داخل توك توك بمنطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة، وتحمل طفلا صغيرا واتهموها بخطف الطفل.وأوضح مدونو المنشور أن سائق التوك توك شك في نسب الطفل لها لأنه لا يشبهها، فقام بالتوقف وجمع الأهالي حولها وقاموا بتسليم السيدة إلى قسم شرطة المطرية.