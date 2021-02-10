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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

واتساب تتأرجح بين حماية خصوصية البيانات والاندفاع لتحقيق الأرباح

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:44 م
واتساب
واتساب
وكالات
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تنذر البلبلة التي أثارتها واتساب إثر نشرها قواعدها الجديدة لخصوصية البيانات بتقويض الثقة بدرجة أكبر بهذه الخدمة التابعة لفيسبوك، والتي تؤدي دورا جوهريا في مستقبل الشبكة الاجتماعية العملاقة.

عندما بدأ مستخدمون التحذير من خطر على خصوصيتهم بسبب قواعد واتساب الجديدة، هجر أعضاء مجموعة لهواة كرة القدم في العاصمة الأميركية واشنطن خدمة المراسلة التي كانوا يستعينون فيها للتواصل في ما بينهم ونزحوا جميعا إلى خدمة سيغنال المنافسة.

ويوضح برنارد فليك وهو أحد هؤلاء اللاعبين أن هذا القرار يرمي إلى "الدفع بأكبر عدد من الزبائن للخروج من إمبراطورية فيسبوك التي أصبحت فائقة الحجم والقوة بنظري".

وفي محاولة لإخماد الجدل، أعلنت واتساب الشهر الماضي إرجاء دخول قواعد الاستخدام الجديدة حيّز التطبيق ثلاثة أشهر بعد تنديد مستخدمين كثر بما اعتبروه محاولة لتوسيع نطاق جمع البيانات الشخصية.

وتتحدث خدمة المراسلة التي تضم ملياري مستخدم حول العالم، عن سوء فهم للقواعد الجديدة التي تؤكد إن هدفها مساعدة التجار في تحسين التواصل مع زبائنهم عبر واتساب.

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