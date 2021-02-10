استئناف فحص المنتجات على الحدود بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا

من المقرر أن يتم استئناف عمليات الفحص على الحدود للمنتجات، التي يتم نقلها بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا اليوم الأربعاء، بعد أكثر من أسبوع من توقفها بسبب "سلوك يمثل تهديدا" ضد أحد موظفي الجمارك.وأكد متحدث باسم وزارة الزراعة والبيئة والشؤون الريفية البريطانية، أنه سيتم استئناف عمليات الفحص للمنتجات الحيوانية التي تصل إلى بريطانيا.تأتي خطوة استئناف عمليات الفحص، بعد أن أجرت الشرطة تقييما للتهديدات ووضعت إجراءات تخفف من المخاطر التي يتعرض لها موظفو الجمارك، طبقا لما ذكره المتحدث في بيان.وكانت عمليات الفحص قد توقفت بشكل مؤقت في موانئ في بلفاست ولارن في الثاني من فبراير الجاري، بعد أن أثارت السلطات الإقليمية مخاوف بشأن "سلوك ينطوي على تهديد" للموظفين.