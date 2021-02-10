المسبار الصيني «تيانوين-1» وصل مداره حول المريخ

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أنها نجحت في وضع المسبار "تيانوين-1" في المدار، حول المريخ فيما تطمح إلى انزال روبوت صغير على سطح الكوكب الأحمر.وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا، "دخل المسبار بنجاح إلى المدار المحيط بالمريخ"، وكان المسبار قد أطلق في يوليو من جزيرة هاينان في جنوب الصين.