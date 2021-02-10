تعهدات من كورويا الجنوبية بتحسين العلاقات مع اليابان

اتفق كبار مسئولي الأمن القومي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، على مواصلة جهودهم المبذولة للعمل على تحسين العلاقات بين سول وطوكيو المتوترة منذ فترة طويلة بسبب الخلافات حول التاريخ المشترك، وذلك خلال اجتماع في مقر الرئاسة في كوريا الجنوبية.وقرر المسؤلون خلال جلسة اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي مواصلة الجهود لمعالجة المشكلة مع تعزيز التواصل والتعاون مع الدول الأخرى لإبقاء الوضع الأمني مستقر و​​تحت السيطرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وكانت العلاقات بين البلدين في أدنى مستوياتها بسبب القضايا التاريخية والدبلوماسية التي امتدت إلى المجالات الاقتصادية والعسكرية على مدى السنوات العديدة الماضية.وذكرت الرئاسة الكورية الجنوبية -في بيان لها- أن المسؤولين أجروا مناقشات حول مبادرة تعاون شمال شرق آسيا للسيطرة على الأمراض المعدية والصحة العامة.وتم إطلاق هذه المبادرة التعاونية الإقليمية التي تهدف إلى معالجة أزمات الصحة العامة بشكل مشترك في أواخر العام الماضي بعد اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، لكن كوريا الشمالية واليابان لم تنضما إلى المبادرة حتى الآن.كما استعرض المسؤولون قرار إيران الأخير بشأن إطلاق سراح بحارة ناقلة نفط كورية جنوبية محتجزة في البلاد، وتعهدا ببذل الجهود لحل المشكلة بشكل كامل، وكانت طهران قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستفرج عن جميع بحارة الناقلة باستثناء القبطان لإدارة السفينة المحتجزة في ميناء إيراني منذ الشهر الماضي بسبب التلوث النفطي المزعوم.وكان الاجتماع برئاسة سوه هون مدير الأمن القومي في الرئاسة الكورية الجنوبية، وبحضور وزير الخارجية الجديد تشونج إي يونج ورئيس الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جيونج إيون كيونج.