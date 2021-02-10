محامي الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال يتنحى عن القضية

اعتذر كمال يونس، محامى طبيب الأسنان المتهم بهتك عرض الرجال بالقوة، عن استكمال الدفاع عن المتهم؛ وذلك بعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.وأحالت النيابة العامة طبيب الأسنان المتهم بهتك عرض 4 رجال، بقرار إحالته محبوسًا- إلى محكمة الجنايات المختصة داخل محبسه، وإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة عاجلة للمتهم.ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية يخطر المتهم بقرار إحالته للمحاكمة داخل محبسه إذا كان محبوسًا، وذلك خلال الخمس أيام التالية على القرار، حيث تم إخطار طبيب الأسنان المتهم داخل محبسه وقام بالتوقيع على قرار الإحالة.وأرسلت النيابة العامة ملف القضية المتهم فيها طبيب الأسنان إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة أمام إحدى الدوائر المختصة.