جامعة المنصورة تحصل على شهادة «الأيزو 9001:2015»

أعلنت جامعة المنصورة في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن أنه تم منح الإدارة العامة لجامعة المنصورة الشهادة الدولية ISO 9001 لسنة 2015، نتيجة المراجعة النهائية التي أكدت التزام الإدارة العامة بالمواصفات الخاصة للحصول على شهادة الأيزو، مشيرة إلى أن شركة "ISO QAR" المانحة لشهادة ISO 9001:2015، والحاصلة على الاعتماد البريطاني (UKAS)، قامت بالمراجعة الخارجية للجامعة وشملت المراجعة الخارجية جميع الإدارات بإدارة جامعة المنصورة (29 إدارة) بإجمالي 63 إجراء عمل.وأشار البيان الى أن ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وسعى جامعة المنصورة، إلى الريادة والتميز العلمي محليًا ودوليًا ومطابقة المواصفات العالمية ضمن الخطة الاستراتيجية ومنها مواصفات ISO 9001:2015، لنظام الإدارة ومن خلال تنفيذ خطة التدريب لمركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة وشركة ارتاك وفريق المراجعة الداخلية بإدارة الجامعة والإدارات المختلفة لتطوير وتحديث آلية العمل، والخطوات التي تم تنفيذها لتأهيل الجهاز الإداري بالجامعة لتطبيق مواصفات ISO 9001:2015 .ومن جانبه ثمن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، جهود جميع العاملين بالجامعة للحصول على شهادة "الأيزو" خلال فترة طويلة من العمل خاصة في ظل جائحة كورونا وهي خطوة مهمة للوصول لجامعة معتمدة.في حين أكد المهندس محمد حجاج ممثل شركة "ISO QAR"، أن جامعة المنصورة تحظى بسمعة طيبة محليًا ودوليًا وسعت خلال الفترة الماضية إلى مطابقة المواصفات الخاصة بالأيزو وتطوير أداء الإدارات، وأسلوب التقييم وكذلك تميز استخدام البرامج الإلكترونية في تنفيذ المهام ببن فرق العمل.