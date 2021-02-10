«عربية النواب»: مطالبة أمريكا بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا خطوة إيجابية

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، موقف الولايات المتحدة الأمريكية الرافض للتدخل الأجنبي العسكرى فى ليبيا ومطالبتها لكل المقاتلين الأجانب بالانسحاب الفوري، وأن الوجود العسكرى لا يساوي قيد أنملة فى تحقيق السلام والاستقرار فى هذا البلد.وطالب "أباظة" فى بيان اليوم من، المجتمع الدولى بصفة عامة ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة سرعة التدخل لطرد جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من داخل الأراضى الليبية، مؤكدًا أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا من القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا وبمساندة ودعم الشعب الليبيى الشقيق لمؤسساته الشرعية.