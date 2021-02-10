طيران الإمارات لا تتوقع تعافي السفر حتى نهاية العام

قال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات ومقرها دبي اليوم الأربعاء، إن السفر العالمي سيظل يعتريه الضعف على الأرجح حتى نهاية العام، في الوقت الذي تعيد فيه الدول تطبيق قيود صارمة للسيطرة على الإصابات بكوفيد-19.تمثل تصريحات كلارك رؤية أكثر تشاؤما بعد أن أبلغ رويترز الشهر الماضي، أنه لا يعتقد أن الموجة الجديدة من الإصابات والقيود ستعرقل مجددا التعافي.وقال كلارك خلال قمة افتراضية يعقدها كابا لاستشارات الطيران، "سيستغرق الأمر وقتا أطول عما كنت آمله وأعتقد على الأرجح أننا سنشهد بعض الصعوبات، لن نشهد عودة للطاقة مثلما كنت آمل في يوليو وأغسطس، أعتقد ربما (ستعود) في الربع الأخير من العام الجاري".