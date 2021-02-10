تفكيك عبوات ناسفة زرعتها «داعش» في بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، تفكيك عدد من العبوات الناسفة زرعتها عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي بأبراج نقل الطاقة الكهربائية شمالي بغداد.وأوضحت الهيئة - في بيان وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - أن دوريات الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي، فككت عددًا من العبوات الناسفة زرعها تنظيم (داعش) بأبراج نقل الطاقة الكهربائية شمالي البلاد، كما أن الدوريات عملت على صيانة المتضرر منها نتيجة الأعمال التخريبية.في سياق متصل، ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق اليوم الأربعاء القبض على أحد الإرهابيين متخفيا مع رعاة الأغنام وهو أحد عناصر التفخيخ بمحافظة الانبار.وقالت المديرية - في بيان- "إن قوة شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة ولواء المشاة الثامن تمكنتا من القبض على أحد الإرهابيين متخفيا مع رعاة الأغنام، محاولا عبور جزيرة راوة باتجاه صحراء الشامية".وأضاف البيان أن الإرهابي المقبوض عليه من عناصر التفخيخ، كما عمل منسق الرباط والمؤازرة لداعش في منطفة الصكرة بقضاء عنه، ويعد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.