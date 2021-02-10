رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفكيك عبوات ناسفة زرعتها «داعش» في بغداد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:11 م
تفكيك عبوات ناسفة
تفكيك عبوات ناسفة
أ ش أ
طباعة
أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، تفكيك عدد من العبوات الناسفة زرعتها عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي بأبراج نقل الطاقة الكهربائية شمالي بغداد.

وأوضحت الهيئة - في بيان وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - أن دوريات الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي، فككت عددًا من العبوات الناسفة زرعها تنظيم (داعش) بأبراج نقل الطاقة الكهربائية شمالي البلاد، كما أن الدوريات عملت على صيانة المتضرر منها نتيجة الأعمال التخريبية.

في سياق متصل، ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق اليوم الأربعاء القبض على أحد الإرهابيين متخفيا مع رعاة الأغنام وهو أحد عناصر التفخيخ بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية - في بيان- "إن قوة شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة ولواء المشاة الثامن تمكنتا من القبض على أحد الإرهابيين متخفيا مع رعاة الأغنام، محاولا عبور جزيرة راوة باتجاه صحراء الشامية".

وأضاف البيان أن الإرهابي المقبوض عليه من عناصر التفخيخ، كما عمل منسق الرباط والمؤازرة لداعش في منطفة الصكرة بقضاء عنه، ويعد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

موضوعات متعلقة

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

لا تغيرات مفاجئة واستمرار الشبورة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

«الصحة العالمية»: تراجع إصابات كورونا في العالم للأسبوع الرابع

الصور

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

image description

إصابة 55 عاملا فى تصادم 3 أتوبيسات على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»

الأكثر قراءة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١ بعد قرار فيليب موريس

جنوب أفريقيا تلجأ إلى لقاح «جونسون آند جونسون» ضد «كورونا»

«بيونتك» تبدأ إنتاج لقاحها في مصنع جديد بماربورج

أمير ويلز ودوقة كورنوال يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«القومية للفنون الشعبية» تقيم حفلا بقبة الغوري غدًا

«حرب المعلومات والتضليل الإعلامي».. ندوة بمعهد التجديد العربي

مبدعة على طريق العالمية.. فيروز خالد تلهم الشباب برواية «lost in the echo» وتوقعات بتصدرها الأكثر مبيعا في العالم العربي

فؤاد حسين وزير خارجية العراق يزور مكتبة الإسكندرية