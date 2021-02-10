رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير التنمية الألماني: شمال إفريقيا بحاجة لمزيد من الجهود

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:04 م
جيرد مولر
جيرد مولر
وكالات
طباعة
يعتزم وزير التنمية الألماني جيرد مولر دعم أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة للتنمية الاقتصادية في جنوب البحر المتوسط.

وقال مولر اليوم الأربعاء: "هذه الاستراتيجية يجب أن تمتلئ الآن بالحياة"، موضحا أن "هذا يشمل مبادرة أوروبية للتجارة العادلة والاستثمار وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والزراعة"، مضيفا أنه يتعين أيضا توسيع الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي - التي تعتبر خارطة الطريق لاقتصاد مستدام - لتشمل أفريقيا، ما يخلق وظائف للطرفين.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لاستثمار 7 مليارات يورو في الجوار الجنوبي على مدى السنوات السبع المقبلة، كما يعتزم ضخ 30 مليار يورو في استثمارات إضافية، وتكون الأولوية للاستثمارات الخاصة.

وذكر مولر أن جائحة كورونا تحولت إلى أزمة متعددة الجوانب لها عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة، وقال: "في شمال أفريقيا وحدها فقد 22 مليون شخص وظائفهم العام الماضي"، مضيفا أنه حتى قبل كورونا كان ثلث الشباب في المنطقة عاطل عن العمل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: تراجع إصابات كورونا في العالم للأسبوع الرابع

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

الصور

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

image description

إصابة 55 عاملا فى تصادم 3 أتوبيسات على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»

الأكثر قراءة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١ بعد قرار فيليب موريس

جنوب أفريقيا تلجأ إلى لقاح «جونسون آند جونسون» ضد «كورونا»

«بيونتك» تبدأ إنتاج لقاحها في مصنع جديد بماربورج

أمير ويلز ودوقة كورنوال يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«القومية للفنون الشعبية» تقيم حفلا بقبة الغوري غدًا

«حرب المعلومات والتضليل الإعلامي».. ندوة بمعهد التجديد العربي

مبدعة على طريق العالمية.. فيروز خالد تلهم الشباب برواية «lost in the echo» وتوقعات بتصدرها الأكثر مبيعا في العالم العربي

فؤاد حسين وزير خارجية العراق يزور مكتبة الإسكندرية