وزير التنمية الألماني: شمال إفريقيا بحاجة لمزيد من الجهود

يعتزم وزير التنمية الألماني جيرد مولر دعم أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة للتنمية الاقتصادية في جنوب البحر المتوسط.وقال مولر اليوم الأربعاء: "هذه الاستراتيجية يجب أن تمتلئ الآن بالحياة"، موضحا أن "هذا يشمل مبادرة أوروبية للتجارة العادلة والاستثمار وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والزراعة"، مضيفا أنه يتعين أيضا توسيع الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي - التي تعتبر خارطة الطريق لاقتصاد مستدام - لتشمل أفريقيا، ما يخلق وظائف للطرفين.ويخطط الاتحاد الأوروبي لاستثمار 7 مليارات يورو في الجوار الجنوبي على مدى السنوات السبع المقبلة، كما يعتزم ضخ 30 مليار يورو في استثمارات إضافية، وتكون الأولوية للاستثمارات الخاصة.وذكر مولر أن جائحة كورونا تحولت إلى أزمة متعددة الجوانب لها عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة، وقال: "في شمال أفريقيا وحدها فقد 22 مليون شخص وظائفهم العام الماضي"، مضيفا أنه حتى قبل كورونا كان ثلث الشباب في المنطقة عاطل عن العمل.