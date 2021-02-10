أردوغان يجدد هجومه على المعارضة التركية: بلدياتهم تملؤها القمامة

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، حيث قال خلال اجتماع حزبه العدالة والتنمية في البرلمان التركي: إن حزب «العدالة والتنمية» خصص 51 مليار ليرة للخدمات الاجتماعية، لكن بلديات حزب الشعب الجمهوري برئاسة كليتشدار أوغلو لم تساعد المواطنين المتضررين من أزمة فيضانات إزمير الأخيرة.وأضاف أردوغان: «يتوجب على كليتشدار أوغلو والبلديات التابعة له أن تهتم بالبنية التحتية لمدينة إزمير، بدلًا من الاقتراض. البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري عبارة عن طين وقمامة وحفر»، مشيرًا إلى تدهور البنية التحتية في إسطنبول.وعرض أردوغان في اجتماع حزبه، مقطع فيديو توضيحي عن حال بلديات حزب الشعب الجمهوري في الماضي، لكنه لم يكشف عن حالها الحالي، واستعرض كذلك إنجازاته بين الماضي والحاضر.جدير بالذكر أن الحكومة التركية قد منعت الأحزاب المعارضة في بلديات أنقرة واسطنبول من اطلاق حملات اجتماعية لمساعدة المتضررين من وباء كوفيد 19 في العام الماضي.