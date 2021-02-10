ضبط موظفين بتهمة التربح في الإسماعيلية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط موظفين بتهمة التربح من وظيفتيهما بمحافظة الإسماعيلية.أكدت تحريات مباحث الأموال العامة استغلال موظفين بإحدى الجهات الحكومية بمحافظة الإسماعيلية "لأحدهما معلومات جنائية" موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من بناء عقار سكنى على أرض زراعية دون ترخيص، وعدم اتخاذهما الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.