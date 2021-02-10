رامي مالك يتواجد بقوة في سينمات مصر بـ «The Little Things»

نجح رامي مالك، النجم العالمي ذو الأصول المصرية، برفقة النجم العالمي دينزل واشنطن، في تحقيق إيرادات عالمية كبيرة للغاية بعد طرح الفيلم الجديد "The Little Things".وفي مصر نجح الفيلم خلال أسبوعه الأول في احتلال صدارة الأفلام الأجنبية، واحتلال المركز الثالث بعد فيلمي وقفة رجالة، وقبل الأربعين وجمع الفيلم إيرادات قدرت بـ 435 ألف جنيه.و الفيلم تدور أحداثه حول تعاون ضابطي الشرطة ديريك وباكستر في مهمة لتعقب قاتل متسلسل غامض، فيسقط الثنائي في العديد من الاختبارات والماضي المظلم الذي يطاردهما، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من جاريد ليتو، وصوفيا فاسيلييفا، وكريس باور، وجايسون جيمس ريتشر.