مشارك في بعثة «الصحة العالمية» إلى ووهان: معلومات واشنطن عن كورونا غير دقيقة

أكد خبير مشارك في بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان للكشف عن منشأ فيروس كورونا، بيتر درازك، اليوم الأربعاء، عن تشكيكه بموثوقية المعلومات الأميركية حول الوباء، وذلك إثر تعليقات من الخارجية الأميركية.وغرد دازاك العضو في البعثة على حسابه على «تويتر»: «بايدن يريد أن يبدو أكثر حزما تجاه الصين، ولكن أرجوك لا تعتمد كثيرًا على معلومات وتقارير المخابرات الأميركية التي لم تكن دقيقة صراحة حول العديد من المسائل المتعلقة بالجائحة ومنشئها».ومشاركا مقالا حول تصريحات أدلى بها نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، علق قائلًا: «لا تثق كثيرًا بالمعلومات الأميركية»، في إشارة إلى تصريحات برايس التي تجنب فيها تبني الاستنتاجات الأولى لخبراء الصحة العالمية بعد جولتهم في ووهان.وكان برايس قال أمس، إن «الإدارة الأميركية تنتظر رؤية التقرير الأممي حول كورونا وستعمل مع شركائها وتقارن التقرير بالمعلومات الاستخبارية التي جمعتها وكالات المخابرات الأميركية لتقييم التقرير والمعلومات التي توصلت إليها المنظمة العالمية».