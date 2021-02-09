أمريكا: تصريحات إيران عن امتلاك قنبلة نووية مقلقة للغاية

أكدت وزارة ‏‏الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات إيران عن عزمها امتلاك قنبلة نووية مقلقة للغاية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن واشنطن لا تستهدف عودة إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي فحسب، وإنما ترغب في توسيعه ليشمل نشاطها الإقليمي وبرنامجها الصاروخي.‏وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية عن استخدام الولايات المتحدة وسائل متعددة لمراقبة برنامج إيران الصاروخي ومنعها من تطويره.وتعهدت ‏الخارجية الأمريكية بالعمل على منع إيران من نقل صواريخها لدول أخرى وكذلك منعها من تطوير منظومتها الصاروخية.