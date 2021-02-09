وقفة احتجاجية بسبب الأزمة الاقتصادية فى تركيا (فيديو)

يُذكر أنه في الوقت الذي يغلق فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المحلات التجارية بزعم انتشار وباء فيروس كورونا، يقيم اجتماعات الحزب على الملأ دون أي تباعد اجتماعي.



نظم أصحاب المقاهي والبارات والمطاعم فى تركيا، أحد أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كورونا، وقفة احتجاجية لتسليط الضوء على المشاكل الاقتصادية التي يواجهونها، في ظل غياب الحكومة برئاسة رجب طيب أردوغان عن المشهد تماما.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يسلط الضوء على وقوف العاملين أمام محلاتهم التجارية للمطالبة بإعادة فتح محلاتهم، حيث صفقوا وأطلقوا الصافرات.وردد التجار العديد من الهتافات أثناء المظاهرة الاحتجاجية، أبرزها "اسمعوا نداءات الشارع واستجيبوا لمطالب العمال واعترفوا بحقوقهم، لا تغلقوا محلاتهم"، وفقا لموقع "خبر ألتيرنتيف" التركي.وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية بناءً على الدعوة التي أطلقتها منصة التضامن مع أصحاب المقاهي والمطاعم والبارات.