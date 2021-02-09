حملة لإزالة إشغالات الطريق بعلم الروم بمطروح

قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بشارع علم الروم والثانوية وعمر المختار وليبيا بمشاركة إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق.وأكد جاب الله أنه تم التحفظ علي السيارات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين وقامت الحملة المكبرة بتحرير مخالفات للمحال التجارية التي تشغل الأرصفة وسيتم تطبيق اقصي غرامة اذا تكررت المخالفة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.كما تفقد رئيس مدينة مرسي مطروح الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة للوقوف على المعوقات والمشاكل التي تواجه الاعمال اليومية لخروج ودخول السيارات.وشدد رئيس المدينة لمدير الحملة الميكانيكية علي انتظام حركة دخول وخروج السيارات والمعدات ومتابعة اصدار أوامر الشغل لضمان انجاز الاعمال المكلفين بها لسرعة ازالة أعمال القمامة والنظافة العامة.