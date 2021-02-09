«الصحة العالمية»: لا مؤشر على وجود كورونا في ووهان قبل ديسمبر 2019

قالت بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين، اليوم الثلاثاء، إن المصدر الحيواني لفيروس كورونا لم يتم تحديده بعد.وأضافت البعثة، أنه لا مؤشر على وجود فيروس كورونا في ووهان قبل ديسمبر 2019، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.