نجاد يهاجم خامنئي ويعلن نيته الترشح للرئاسة الإيرانية مجددا

هاجم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، المرشد الإيراني علي خامنئي لاستلامه مقاليد السلطة في إيران منذ عام 1998.وفي رسالة بعثها "نجاد" الي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار الي رغبته بالعودة إلى السياسة مجددًا، والترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل بإيران.ووفقًا لصحيفة التايمز البريطانية، فأن محمود أحمدي نجاد، البالغ 64 والموصوف بصريح أنه غير راض عن بقاء خامنئي في الحكم منذ 32 سنة تقريبًا، ولا عن سعي غيره للبقاء فيها طويلًا أيضًا، بعث إلى "بوتين" بالرسالة التي لم تذكر "التايمز" متى أرسلها وكيف.لكن الصحيفة قالت أنه كتبها "انطلاقا من العلاقات الوثيقة بين البلدين في العقود الأخيرة"، وفيها يحثه على عدم تمديد حكمه إلى أجل غير مسمى، بقوله: "إن تجربة الإنسان التاريخية، لم تسجل سمعة طيبة لحكام سعوا بطريقة أو بأخرى إلى جعل فترة ولايتهم غير محدودة" وفق تعبيره.يذكر أن، نجاد حاول في 2017 الترشح لولاية رئاسية ثالثة، بعد فترة استراحة إلزامية، فحاول خامنئي إقناعه في البداية بعدم المضي في ما كان ينوي عليه، وعندما تقدم بترشيحه، قام "مجلس صيانة الدستور" المشرف على الانتخابات بإقصائه بأمر من المرشد البالغ عمره حاليًا 81 سنة.