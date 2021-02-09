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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقيلة صالح يدعو لجلس البرلمان طارئة في طبرق الاثنين المقبل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:05 ص
عقيلة صالح
عقيلة صالح
مروة عنبر
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دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، كافة النواب لحضور جلسة تشاورية خاصة بوضع الترتيبات اللازمة لمنح الثقة للحكومة الجديدة في مقر البرلمان في مدينة طبرق، شرق البلاد، يوم الاثنين المقبل.

يأتي ذلك مع ارتفاع الدعوات التي تطالب بتوحيد البرلمان المنقسم بين الشرق والغرب وبتجاوز الخلافات، تمهيدا لمناقشة إقرار الحكومة في الآجال المحددة، وتفاديا لتكرار تجربة حكومة الوفاق التي لم تحصل على ثقة البرلمان بسبب الخلافات بين أعضائه.

وقال رئيس البرلمان الليبي، في بيان له، أن الجلسة التي ستعقد بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق ستبحث وضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة، فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها.

وأشار "صالح" إلي أنه تم إنجاز مرحلة مهمة من مراحل الاتفاق السياسي بالوصول إلى تشكيل مجلس رئاسي واختيار رئيس وزراء لحكومة الوحدة الوطنية، التي سيتم تشكيلها في الموعد المحدد، وفقا لقناة العربية.

من جانبها، رحبت النائبة في البرلمان الموازي في طرابلس، ربيعة أبو راص على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" بدعوة عقيلة صالح بشأن التشاور لمنح الثقة لحكومة الوحدة والوطنية.

وطالبت النائبة من "صالح" التباحث حول ذلك مع رئيس الكتلة البرلمانية بطرابلس حمودة سيالة، وتقديم التنازلات من الطرفين لتوحيد السلطة التشريعية، والمضي قدما في عقد جلسة قانونية تجمع بين المجلسين وتحل كافة الخلافات.

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